В Британии число случаев заражения коронавирусом превысило 3 тыс. человек

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 643, составив 3 269.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.

"По данным на 9.00 (13:00 бакинское время) 18 марта, в Великобритании были проверены 64 621 человек, из которых 61 352 оказались не заражены, а у 3 269 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.

Число умерших с момента выявления первого случая заражения 31 января составило 144.

По оценке старшего советника правительства по научным вопросам Патрика Вэллэнса, в Великобритании уже могут быть заражены десятки тысяч человек. На вопрос одного из парламентариев о том, до какого уровня правительство будет считать успехом снижение количества смертей, он ответил, что до 20 тысяч.