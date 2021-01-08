В Британии число случаев COVID-19 за сутки превысило 68 тысяч

Количество заражений коронавирусом за сутки в Британии составило 68 053 человека, скончались 1 325 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это рекордные цифры по двум показателям с начала пандемии в стране.
Накануне в стране выявили 52 618 заражений, скончались 1 162 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 957 472 человек, умерли 79 833 заболевших.
С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.