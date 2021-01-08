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В Британии число случаев COVID-19 за сутки превысило 68 тысяч

В Британии число случаев COVID-19 за сутки превысило 68 тысяч Количество заражений коронавирусом за сутки в Британии составило 68 053 человека, скончались 1 325 человек.
Другие страны
8 января 2021 г. 20:39
В Британии число случаев COVID-19 за сутки превысило 68 тысяч

Количество заражений коронавирусом за сутки в Британии составило 68 053 человека, скончались 1 325 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это рекордные цифры по двум показателям с начала пандемии в стране.

Накануне в стране выявили 52 618 заражений, скончались 1 162 человека.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 957 472 человек, умерли 79 833 заболевших.

С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.

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