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В Британии будут выплачивать более $450 в месяц жителям, приютившим беженцев с Украины

В Британии будут выплачивать более $450 в месяц жителям, приютившим беженцев с Украины Правительство Великобритании будет выплачивать 350 фунтов (456 долларов США) в месяц местным жителям, организациям и общинам, которые приютят у себя беженцев с Украины.
Другие страны
13 марта 2022 г. 08:42
В Британии будут выплачивать более $450 в месяц жителям, приютившим беженцев с Украины

Правительство Великобритании будет выплачивать 350 фунтов (456 долларов США) в месяц местным жителям, организациям и общинам, которые приютят у себя беженцев с Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, отмечается, что в рамках новой схемы приема беженцев попасть в страну будут иметь возможность все граждане Украины, а не только те, чьи родственники уже проживают в Соединенном Королевстве. Спонсоры - физические лица, благотворительные организации или общины смогут предоставить украинцам кров или помочь с оплатой за жилье.

Спонсорам предстоит взять на себя и обязанность принять беженцев на период не менее полугода. Предполагается, что уже в понедельник, 14 марта, начнет работу сайт, на котором можно будет официально задокументировать желание приютить украинских беженцев.

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