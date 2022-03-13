В Британии будут выплачивать более $450 в месяц жителям, приютившим беженцев с Украины

Правительство Великобритании будет выплачивать 350 фунтов (456 долларов США) в месяц местным жителям, организациям и общинам, которые приютят у себя беженцев с Украины.

Правительство Великобритании будет выплачивать 350 фунтов (456 долларов США) в месяц местным жителям, организациям и общинам, которые приютят у себя беженцев с Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, отмечается, что в рамках новой схемы приема беженцев попасть в страну будут иметь возможность все граждане Украины, а не только те, чьи родственники уже проживают в Соединенном Королевстве. Спонсоры - физические лица, благотворительные организации или общины смогут предоставить украинцам кров или помочь с оплатой за жилье.

Спонсорам предстоит взять на себя и обязанность принять беженцев на период не менее полугода. Предполагается, что уже в понедельник, 14 марта, начнет работу сайт, на котором можно будет официально задокументировать желание приютить украинских беженцев.