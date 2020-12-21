Европейские страны введут европейский санитарный протокол для Великобритании

Такие меры необходимы для возобновления пассажирского потока из Великобритании

Европейские страны намерены согласовать в ближайшие часы санитарный протокол для возобновления пассажирского потока из Великобритании. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил французский министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.

"В ближайшие часы на европейском уровне мы согласуем надежный санитарный протокол для возобновления потоков из Великобритании", - отметил он. По его словам, приоритетом остается "здоровье граждан".

В свою очередь во французской Национальной федерации автомобильного транспорта назвали "катастрофической" ситуацию с водителями грузовиков, которые не могут покинуть территорию Великобритании из-за решения ряда европейских стран ограничить транспортное сообщение с королевством.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.