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Европейские страны введут европейский санитарный протокол для Великобритании

Европейские страны введут европейский санитарный протокол для Великобритании Такие меры необходимы для возобновления пассажирского потока из Великобритании
Другие страны
21 декабря 2020 г. 15:40
Европейские страны введут европейский санитарный протокол для Великобритании

Европейские страны намерены согласовать в ближайшие часы санитарный протокол для возобновления пассажирского потока из Великобритании. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил французский министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.

"В ближайшие часы на европейском уровне мы согласуем надежный санитарный протокол для возобновления потоков из Великобритании", - отметил он. По его словам, приоритетом остается "здоровье граждан".

В свою очередь во французской Национальной федерации автомобильного транспорта назвали "катастрофической" ситуацию с водителями грузовиков, которые не могут покинуть территорию Великобритании из-за решения ряда европейских стран ограничить транспортное сообщение с королевством.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.

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