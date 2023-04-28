В Британии более 130 тыс. госслужащих вышли на забастовку

Более 130 тыс. британских госслужащих из 132 правительственных департаментов участвуют в пятницу в забастовке, требуя повысить заработную плату на фоне высокой инфляции в стране.

Более 130 тыс. британских госслужащих из 132 правительственных департаментов участвуют в пятницу в забастовке, требуя повысить заработную плату на фоне высокой инфляции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

Пикеты, организованные Профсоюзом работников государственных и коммерческих служб (Public and Commercial Services Union, PCS), проходят по всей Великобритании: в Лондоне, в портовых городах Дувр и Фолкстон на юге Англии, в Ливерпуле, Престоне и Ноттингеме, в Глазго, Эдинбурге и Суонси.

Отметим, что ранее власти Соединенного Королевства заявили о готовности увеличить оклад госслужащих в среднем на 4,5%.

Волна забастовок, вызванных резким удорожанием жизни (инфляция по итогам 2022 года составила 10,5%) и падением реальных доходов, охватила Великобританию с конца прошлого года. В стачках, помимо госслужащих, принимают участие железнодорожники, медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей на уровень инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.