О нас

В Британии более 130 тыс. госслужащих вышли на забастовку

В Британии более 130 тыс. госслужащих вышли на забастовку Более 130 тыс. британских госслужащих из 132 правительственных департаментов участвуют в пятницу в забастовке, требуя повысить заработную плату на фоне высокой инфляции в стране.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 13:40
В Британии более 130 тыс. госслужащих вышли на забастовку

Более 130 тыс. британских госслужащих из 132 правительственных департаментов участвуют в пятницу в забастовке, требуя повысить заработную плату на фоне высокой инфляции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

Пикеты, организованные Профсоюзом работников государственных и коммерческих служб (Public and Commercial Services Union, PCS), проходят по всей Великобритании: в Лондоне, в портовых городах Дувр и Фолкстон на юге Англии, в Ливерпуле, Престоне и Ноттингеме, в Глазго, Эдинбурге и Суонси.

Отметим, что ранее власти Соединенного Королевства заявили о готовности увеличить оклад госслужащих в среднем на 4,5%.

Волна забастовок, вызванных резким удорожанием жизни (инфляция по итогам 2022 года составила 10,5%) и падением реальных доходов, охватила Великобританию с конца прошлого года. В стачках, помимо госслужащих, принимают участие железнодорожники, медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей на уровень инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 130,000 civil servants go on strike in UK

Самое читаемое

В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
21 апреля 2023 г. 17:56
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
22 апреля 2023 г. 22:31
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
25 апреля 2023 г. 12:59
В Азербайджане предлагается провести мониторинги сейсмостойкости зданий
В Азербайджане предлагается провести мониторинги сейсмостойкости зданий
26 апреля 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi