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В Британии анонсировали значительное повышение налогов

В Британии анонсировали значительное повышение налогов Правительство Великобритании повысит ряд налогов, чтобы закрыть "черную дыру" в бюджете.
Другие страны
30 октября 2024 г. 20:02
В Британии анонсировали значительное повышение налогов

Правительство Великобритании повысит ряд налогов, чтобы закрыть "черную дыру" в бюджете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).

В частности, британские власти увеличат для работодателей размер взносов в систему национального страхования, а также поднимут налог на прирост капитала. Помимо этого, лейбористское правительство повысит до 38% налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Кроме того, Ривс объявила о повышении размера табачного акциза и введении сбора для производителей вейпов. Также будет отменен льготный налоговый режим для нерезидентов и введен НДС для частных школ.

Таким образом власти рассчитывают получить дополнительно 40 млрд фунтов (52 млрд долларов) в виде налоговых поступлений. Согласно телеканалу Sky News, представленное Ривс бюджетное послание содержало самые масштабные с 1993 года меры повышения налогов.

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Версия на английском языке UK Treasury chief unveils budget with $52B in tax hikes, promising greater investment

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