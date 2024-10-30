В Британии анонсировали значительное повышение налогов

Правительство Великобритании повысит ряд налогов, чтобы закрыть "черную дыру" в бюджете.

Правительство Великобритании повысит ряд налогов, чтобы закрыть "черную дыру" в бюджете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).

В частности, британские власти увеличат для работодателей размер взносов в систему национального страхования, а также поднимут налог на прирост капитала. Помимо этого, лейбористское правительство повысит до 38% налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Кроме того, Ривс объявила о повышении размера табачного акциза и введении сбора для производителей вейпов. Также будет отменен льготный налоговый режим для нерезидентов и введен НДС для частных школ.

Таким образом власти рассчитывают получить дополнительно 40 млрд фунтов (52 млрд долларов) в виде налоговых поступлений. Согласно телеканалу Sky News, представленное Ривс бюджетное послание содержало самые масштабные с 1993 года меры повышения налогов.