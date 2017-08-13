В Британии 40 человек подозревают в подготовке терактов против мусульман

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Британская полиция вдет расследование в отношении 40 неонацистов, подозреваемых в подготовке серии терактов против мусульман.

Как передает Report, об этом пишет издание Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным газеты, большинство крайне правых экстремистов проживают в графстве Йоркшир. Их деятельность активизировалась с июня прошлого года, после убийства депутата палаты общин Джо Кокс. К расследованию подключилась служба МИ-5.

Сообщается, что при разработке планов нападений неонацисты завязывают знакомства с представителями мусульманских общин и изучают работу исламских организаций и объединений, а также тщательно выбирают наиболее уязвимые цели.

Собеседник газеты предрек рост числа терактов, организованных правыми радикалами.