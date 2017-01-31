В Бразилии желтая лихорадка привела к смерти 47 человек

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Число заболевших желтой лихорадкой в Бразилии достигло 120 человек, 47 из которых скончались.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные обнародовало в понедельник Министерство здравоохранения крупнейшей южноамериканской страны.

К настоящему моменту вспышка опасного заболевания зафиксирована в четырех регионах республики. Речь идет о штатах Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Эспириту-Санту и Баия. Ранее сообщалось, что желтая лихорадка была диагностирована и у пациента, проживающего в столичном Федеральном округе, однако впоследствии эта информация была опровергнута.

При этом число пациентов, у которых медики выявили симптомы опасного заболевания, составляет 639 человек. Точный диагноз в каждом из этих случаев будет установлен в течение 20-30 дней после проведения тщательных анализов.