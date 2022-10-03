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В Бразилии завершилось голосование на всеобщих выборах

В Бразилии завершилось голосование на всеобщих выборах Избирательные участки закрылись в Бразилии, где в воскресенье проходят всеобщие выборы.
Другие страны
3 октября 2022 г. 00:13
В Бразилии завершилось голосование на всеобщих выборах

Избирательные участки закрылись в Бразилии, где в воскресенье проходят всеобщие выборы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате волеизъявления будут определены следующий глава государства, губернаторы штатов, треть сенаторов, а также новые составы федерального парламента и региональных заксобраний.

Те, кто на момент закрытия участков успел прибыть к местам голосования, но не смог отдать свой голос из-за наплыва желающих, получит возможность в порядке очереди исполнить свой гражданский долг. Голосование в Бразилии является обязательным для грамотных совершеннолетних граждан в возрасте до 70 лет. Людям старшего возраста и подросткам 16-18 лет необязательно появляться на участках. Всего, по данным Высшего избирательного суда (аналог ЦИК), в нынешнем голосовании имели право принять участие свыше 156 млн человек.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Все предвыборные опросы указывали на то, что основным фаворитом на эту должность является экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, который, согласно некоторым из них, может победить уже в первом туре. Действующий глава государства Жаир Болсонару отставал от него по меньшей мере на 10 п. п.

Отметим, что второй тур при необходимости пройдет 30 октября.

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