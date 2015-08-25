​В Бразилии закроют десять министерств для повышения эффективности работы правительства

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ В Бразилии закроют по меньшей мере десять из 39 действующих министерств для повышения эффективности работы правительства.

Как передает Report, об этом сообщил министр планирования южноамериканской республики Нелсон Барбоза.

По его словам, все это будет частью "реформы государственного управления", предусмотренной президентом Бразилии Дилмой Роуссефф. Предполагается, что ее реализация начнется в сентябре этого года. Ее первой частью станет сокращение министерств, число которых за последние десять лет выросло с 26 до 39.

Барбоза признал, что закрытие ряда министерств позволит сократить расходы в непростые экономические времена, однако подчеркнул, что главная цель реформы - это "повышение эффективности и продуктивности работы правительства".