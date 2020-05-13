В Бразилии зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

Рекордный суточный прирост смертности из-за нового коронавируса - 881 летальный исход - зарегистрирован во вторник в Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по общему количеству инфицированных - свыше 177 тыс. - эта крупнейшая страна Южной Америки обогнала Германию и вышла на шестое место в мире.

В США, которые прочно удерживают мировое лидерство по количеству заразившихся и умерших во время пандемии, число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может к началу августа достичь 147 тыс. человек. С таким прогнозом выступил во вторник в эфире телекомпании CNN директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мурри, высказавший опасения по поводу чересчур быстрой отмены санитарных ограничений.