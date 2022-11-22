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В Бразилии зафиксировали рекордное за семь лет количество смертей от лихорадки денге

В Бразилии зафиксировали рекордное за семь лет количество смертей от лихорадки денге Число смертей в результате заражения лихорадкой денге в Бразилии в текущем году оказалось рекордным с 2015 года.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 08:58
В Бразилии зафиксировали рекордное за семь лет количество смертей от лихорадки денге

Число смертей в результате заражения лихорадкой денге в Бразилии в текущем году оказалось рекордным с 2015 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета O Globo.

По информации издания, с начала года подтверждено 968 случаев летального исхода при заболевании денге. В Минздраве полагают, что с учетом динамики последних недель к концу декабря их число может превысить 1 тыс. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в 2015 году - 986 смертей от денге. По сравнению с прошлым годом смертность от денге выросла почти в четыре раза.

По состоянию на 12 ноября в стране зарегистрировано почти 1,4 млн предположительных случаев заражения лихорадкой денге, большинство из них в центре, на западе и на юге страны. Годом ранее этот показатель был почти втрое меньше.

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