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    В Бразилии задержаны 10 человек по подозрению в подготовке терактов во время Олимпиады - ОБНОВЛЕНО

    Федеральная полиция Бразилии за две недели до начала Олимпийских игр задержала членов группировки

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Бразилии задержали 10 человек по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство" и подготовке терактов в Рио-де-Жанейро во время проведения Олимпийских игр. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр юстиции Бразилии Алешандри ди Мораес в специальном заявлении.

    ***18:50

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Федеральная полиция Бразилии за две недели до начала Олимпийских игр задержала членов группировки, готовившей террористический акт.

    Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на источник в министерстве юстиции страны.

    По информации агентства, полицейские проводили спецоперацию в четверг утром. Место ее проведения и другие подробности неизвестны, отмечает агентство.

    Олимпийские игры-2016 в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа.

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