В Бразилии за выходные удвоилось количество заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии выросло до 200.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обновленные Минздравом страны статистические данные.

Таким образом, за минувшие выходные число заразившихся увеличилось более чем вдвое. Наибольшее количество инфицированных - свыше двух третей случаев - зарегистрировано в самом густонаселенном штате страны, Сан-Паулу (136 пациентов), за ним следует Рио-де-Жанейро, где выявлено 24 человека с соответствующим диагнозом. Еще 8 случаев отмечены в столичном Федеральном округе, в их число входят также сопровождавшие президента страны Жаира Болсонару в поездке в США 7-10 марта сотрудники его администрации и члены делегации. По последним данным, число людей, которые могут быть инфицированы, составляет порядка двух тысяч, неподтвердившихся опасений насчитывается около 1,5 тысяч.