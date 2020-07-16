В Бразилии за сутки выявили около 40 тыс. заражений COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 39 924, их общее число составило 1 966 748.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 39 924, их общее число составило 1 966 748.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в среду вечером данные Минздрава южноамериканской страны.

За минувшие сутки зафиксированы 1 233 летальных исхода от заболеваний, вызванных коронавирусом. В общей сложности умерли 75 366 человек, выздоровели свыше 1,2 млн пациентов.

Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.