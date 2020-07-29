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В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса

В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса ​​​​​​​Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 40 тысяч, скончались еще свыше 900 человек.
Другие страны
29 июля 2020 г. 03:15
В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 40 тысяч, скончались еще свыше 900 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 40 816 новых случаев заболевания и 921 летальный исход.

За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 483 191 случай заражения, 88 539 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 1 721 560 человек.

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