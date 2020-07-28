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В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса

В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 23 тысячи, скончались еще свыше 600 человек.
Другие страны
28 июля 2020 г. 04:05
В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 23 тысячи, скончались еще свыше 600 человек.

Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 23 284 новых случая заболевания и 614 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 24 578 и 555 соответственно.

За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 442 375 случаев заражения, 87 618 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

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