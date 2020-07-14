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В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 20 286
Другие страны
14 июля 2020 г. 04:51
В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 20 286.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил минздрав страны.

По информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 884 967. Всего в стране скончались 72 833 заболевших, за последние 24 часа - 733 человек.

По данным бразильского минздрава, вылечились более 1,1 миллиона заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

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