В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 20 286

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 20 286.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил минздрав страны.

По информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 884 967. Всего в стране скончались 72 833 заболевших, за последние 24 часа - 733 человек.

По данным бразильского минздрава, вылечились более 1,1 миллиона заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.