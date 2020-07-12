В Бразилии за сутки выявили 39 тысяч случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 39 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 39 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данные министерства здравоохранения страны.

По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 839 850. За минувшие сутки было выявлено 39 023 новых случая инфицирования. За последние 24 часа умер 1 071 человек с COVID-19, всего в стране скончались 71 469 пациентов.

По данным бразильского минздрава, вылечились более 1,1 миллиона заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.