​В Бразилии за сутки выявили ок. 35 тыс. случаев заражения COVID-19

Рекордные 34 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Бразилии за сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обновленные во вторник вечером данные официальной статистики.

Как следует из последней сводки, общее количество подтвержденных случаев инфицирования увеличилось до 923 189. Число умерших от последствий заражения выросло до 45 241, за минувшие сутки зарегистрировано 1 282 летальных исходов. Также сообщается о 441 729 излечившихся.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. Всего в этой столичной агломерации проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитываются 190 285 инфицированных и 11 132 умерших.

Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (83 343 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 7 967 человек, третьим - северо-восточный штат Сеара (81 289 инфицированных и 5 070 умерших). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (46 427 заразившихся и 3 959 умерших) и Мараньян (62 711 инфицированных и 1 537 умерших), а также в штатах Амазонас (58 018 инфицированных и 2 549 умерших) и Пара (71 243 инфицированных и 4 291 умерший) на севере страны. Во многих регионах страны власти тем не менее постепенно ослабляют ограничительные меры.

Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.