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В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19

​В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19

Суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в Бразилии за сутки составил 1 473, число зараженных увеличилось более чем на 30 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Статистика по коронавирусу в южноамериканской стране продолжает расти - Бразилия, по данным университета Джона Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв (после США и Великобритании), по количеству заражений - на втором после США.

По последним данным, в стране подтвержден 614 941 случай COVID-19 (+30 925 за сутки), скончались 34 021 человек. Выздоровели почти 255 тысяч пациентов.

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