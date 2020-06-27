​В Бразилии за сутки умерли от коронавируса около 1 тыс. человек

Более 46 тысяч новых случаев заражения нового типа COVID-19 было выявлено в Бразилии за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за сутки было зафиксировано 46 860 новых случаев инфицирования, общее число зараженных достигло 1 274 974. За минувшие сутки скончались 990 человек, в общей сложности с начала вспышки умер 55 961 пациент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.