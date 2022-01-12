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В Бразилии за сутки от последствий ливней погибли 10 человек

В Бразилии за сутки от последствий ливней погибли 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли за минувшие сутки от последствий ливневых дождей в юго-восточном штате Минас-Жерайс.
Другие страны
12 января 2022 г. 00:39
В Бразилии за сутки от последствий ливней погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли за минувшие сутки от последствий ливневых дождей в юго-восточном штате Минас-Жерайс.

Как передает Report, об этом сообщает портал UOL со ссылкой на спасателей.

Таким образом, общее число жертв стихии с момента начала в регионе 1 октября влажного сезона выросло до 19. Около 3,5 тыс. человек остались без крова, почти 14 тыс. были эвакуированы. Из-за ливней, паводков и селей перекрыты 112 трасс на всей территории штата.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях страны в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны.

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