​В Бразилии за сутки от коронавируса скончались более 1,2 тыс. человек

В Бразилии число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, за сутки увеличилось на 1 272, до 38 406.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом свидетельствуют обновленные вечером 9 июня данные на портале бразильского Минздрава.

За это же время в южноамериканской республике выявлен 32 091 новый случай инфицирования, их общее количество увеличилось до 739 503. Выздоровели 311 064 пациента, из которых 21 024 - за последние сутки. В отличие от сводок последних дней во вторник Минздрав опубликовал на сайте в том числе данные о совокупном числе заразившихся и умерших. Соответствующее предписание было выдано накануне Федеральным верховным судом.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается 150 138 инфицированных и 9 522 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (72 979 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 6 928 человек, третьим стал северо-восточный штат Сеара (68 384 инфицированных и 4 309 умерших). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (41 010 заразившихся и 3 453 умерших) и Мараньян (52 069 инфицированных и 1 285 умерших), а также в штатах Амазонас (51 234 инфицированных и 2 315 умерших) и Пара (59 148 инфицированных и 3 853 умерших) на севере страны.