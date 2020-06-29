​В Бразилии за сутки COVID-19 заразились более 30 тыс. человек

Более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки в Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных министерства здравоохранения страны.

Всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных исходов.

За последние сутки медики выявили 30 476 новых случаев заражения, скончались 552 человека.

В общей сложности после заражения коронавирусной инфекцией, в стране выздоровели более 733 тысяч пациента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.