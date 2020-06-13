​В Бразилии за день выявили почти 26 тыс. случаев COVID-19

Число выявленных заболевших COVID-19 в Бразилии достигло 828 810, за последние сутки выявлены 25 982 новых случая.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил минздрав страны.

От коронавируса погибли 41 828 пациентов, за последние сутки - 909. Смертность составляет 5%. Выздоровели уже 365 63 пациента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.