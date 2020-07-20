В Бразилии выявлено почти 2,1 млн. случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 23,5 тысячи.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 23,5 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Так, за последние 24 часа в стране зафиксировали 23 529 новых случаев инфицирования COVID-19 и 716 смертей.

За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 098 389 случаев заражения, скончались 79 488 пациентов с подтвержденным COVID-19. Число выздоровевших достигло 1 371 229 человек.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.