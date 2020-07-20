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В Бразилии выявлено почти 2,1 млн. случаев COVID-19

В Бразилии выявлено почти 2,1 млн. случаев COVID-19 Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 23,5 тысячи.
Другие страны
20 июля 2020 г. 05:27
В Бразилии выявлено почти 2,1 млн. случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 23,5 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Так, за последние 24 часа в стране зафиксировали 23 529 новых случаев инфицирования COVID-19 и 716 смертей. 

За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 098 389 случаев заражения, скончались 79 488 пациентов с подтвержденным COVID-19. Число выздоровевших достигло 1 371 229 человек.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada COVID-19-a yoluxanların sayı 2,1 milyona çatır

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