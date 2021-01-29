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В Бразилии выявили случаи заражения сразу двумя штаммами СOVID-19

В Бразилии выявили случаи заражения сразу двумя штаммами СOVID-19 Несмотря на заражение двумя штаммами, болезнь пациентов протекала в легкой или умеренной форме
Другие страны
29 января 2021 г. 09:44
В Бразилии выявили случаи заражения сразу двумя штаммами СOVID-19

Исследователи в Бразилии выявили случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса нового типа. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

Согласно выводам Национальной лаборатории компьютерных наук (подразделение бразильского министерства науки), в исследованных образцах по крайней мере двух пациентов были обнаружены патогены различных генеалогических линий SARS-CoV-2. Одним из этих вариантов является штамм, известный как E484K, ранее обнаруженный в ЮАР.
Несмотря на заражение двумя штаммами, болезнь этих пациентов протекала в легкой или умеренной форме. Они выздоровели еще в ноябре без необходимости быть госпитализированными, сообщили ученые.

Исследователи в Бразилии выявили случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса нового типа, передает агентство EFE.

Согласно выводам Национальной лаборатории компьютерных наук (подразделение бразильского министерства науки), в исследованных образцах по крайней мере двух пациентов были обнаружены патогены различных генеалогических линий SARS-CoV-2. Одним из этих вариантов является штамм, известный как E484K, ранее обнаруженный в ЮАР.
Несмотря на заражение двумя штаммами, болезнь этих пациентов протекала в легкой или умеренной форме. Они выздоровели еще в ноябре без необходимости быть госпитализированными, сообщили ученые.

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