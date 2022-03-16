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В Бразилии выявили первые случаи заражения вариантом коронавируса "дельтакрон"

В Бразилии выявили первые случаи заражения вариантом коронавируса "дельтакрон" Первые случаи заражения вариантом коронавируса "дельтакрон" обнаружены в Бразилии.
Другие страны
16 марта 2022 г. 07:25
В Бразилии выявили первые случаи заражения вариантом коронавируса дельтакрон

Первые случаи заражения вариантом коронавируса "дельтакрон" обнаружены в Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

"Это вариант, который, предположительно, является комбинацией "омикрона" и "дельты" - "дельтакрон" - и который в большей степени распространен во Франции и других странах Европы. Наши специалисты по геномам уже выявили два случая в Бразилии: один - в штате Амапа, другой - в штате Пара. Мы следим за всеми этими случаями", - отметил глава ведомства.

Соседние штаты Амапа и Пара расположены на севере Бразилии, в регионе экваториальных дождевых лесов Амазонии. Амапа на севере граничит с Французской Гвианой.

В Бразилии с населением 213 млн человек с начала эпидемии выявлено около 29,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 655 тыс. завершились летальным исходом.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada koronavirusun "deltakron" ştamına ilk yoluxma qeydə alınıb

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