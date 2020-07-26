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В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19

В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19 Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 51 тысячу, скончались еще свыше 1,2 тысячи человек.
Другие страны
26 июля 2020 г. 05:43
В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 51 тысячу, скончались еще свыше 1,2 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 51 147 новых случаев заболевания и 1 211 летальных исходов.

За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 394 513 случаев заражения, 86 449 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Отмечается, что после заражения выздоровели более 1,6 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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