​В Бразилии выявили почти 40 тыс. новых случаев COVID-19

Число зараженных коронавирусом нового типа в Бразилии за последние сутки увеличилось более чем на 39 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки подтверждено 39 436 случаев, общее число зараженных достигло 1 145 906 человек. Скончались 1 374 инфицированных, в общей сложности с начала вспышки умерли 52 645 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.