​В Бразилии выявили почти 20 тыс. новых случаев COVID-19

Число случаев коронавируса в Бразилии за последние сутки увеличилось почти на 20 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным, число заразившихся достигло 291 579 человек. Число летальных исходов за прошедшие сутки возросло на 888 и достигло 18 859. Излечились на данный момент 116 683 человека.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заражений COVID-19, после США и России.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.