​В Бразилии выявили более 20,6 тыс. новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 888 тысяч, скончались почти 44 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

За последние 24 часа зафиксированы 20 647 новых заражений и 627 летальных исходов. Смертность составляет 4,9%.

По данным минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 888 271, за все время скончались 43 959 пациентов с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.