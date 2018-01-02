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    В Бразилии в результате тюремного бунта погибли девять заключенных

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Девять заключенных погибли и еще 14 пострадали в результате тюремного бунта в бразильском штате Гояс в понедельник.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил телеканал Globo.

    Во время беспорядков из пенитенциарного учреждения сбежали 106 преступников. К настоящему моменту 29 из них были пойманы. Еще 127 заключенных покинули тюрьму во время бунта, но добровольно вернулись, когда беспорядки закончились.

    В ходе бунта, который начался из-за драки двух банд, в тюрьме произошел пожар. На подавление беспорядков ушло около двух часов.

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