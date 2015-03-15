​В Бразилии в результате падения автобуса с обрыва погибли 32 человека

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Бразилии погибли по меньшей мере 32 человека, 11 получили травмы.

Как передает Report, авария произошла 14 марта на трассе Сьерра-Франциска – Кампу-Алегри.

Автобус упал в ущелье с обрыва высотой около 400 м.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, когда ехал по извилистой трассе.

Получившие травмы госпитализированы в близлежащие больницы.