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    ​В Бразилии в результате падения автобуса с обрыва погибли 32 человека

    Ещё 11 пассажиров ранены

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Бразилии погибли по меньшей мере 32 человека, 11 получили травмы.

    Как передает Report, авария произошла 14 марта на трассе Сьерра-Франциска – Кампу-Алегри.

    Автобус упал в ущелье с обрыва высотой около 400 м.

    По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, когда ехал по извилистой трассе.

    Получившие травмы госпитализированы в близлежащие больницы.

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