В Бразилии в крупном ДТП погибли 10 человек

Туристический автобус врезался в опорную стойку виадука автомагистрали в бразильском штате Сан-Паулу. В результате ДТП 10 человек погибли, пострадали 42 человека, пять из которых получили серьезные ранения.

Туристический автобус врезался в опорную стойку виадука автомагистрали в бразильском штате Сан-Паулу. В результате ДТП 10 человек погибли, пострадали 42 человека, пять из которых получили серьезные ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные пожарной службы.

"Туристический автобус столкнулся с опорной стойкой виадука на 171 километре государственной автомагистрали... в Итапетининге в Сан-Паулу. На месте погибли 10 человек", - сообщает телеканал со ссылкой на данные пожарной службы.

Автобус, в котором находились 57 человек, направлялся из муниципалитета штата Сан-Паулу Итапева в город Апаресида.