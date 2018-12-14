В Бразилии в ДТП с автобусом пять человек погибли и 25 пострадали

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Бразилии в штате Сеара произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля, в результате чего погибли не менее пяти человек.

Как передает Report, об этом информирует портал Excelsior.

По данным полиции, ещё 25 человек получили травмы, в том числе шестеро находятся в тяжёлом состоянии.

Автобус перевозил паломников в муниципалитет Канинде. Водитель транспортного средства погиб.

Причины столкновения устанавливаются.

Ранее в турецкой провинции Чанаккале в результате столкновения микроавтобуса с грузовой фурой 4 человека погибли, 16 человек ранены.