 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Бразилии в ДТП с автобусом пять человек погибли и 25 пострадали

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Бразилии в штате Сеара произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля, в результате чего погибли не менее пяти человек. 

    Как передает Report, об этом информирует портал Excelsior.

    По данным полиции, ещё 25 человек получили травмы, в том числе шестеро находятся в тяжёлом состоянии.

    Автобус перевозил паломников в муниципалитет Канинде. Водитель транспортного средства погиб.

    Причины столкновения устанавливаются.

    Ранее в турецкой провинции Чанаккале в результате столкновения микроавтобуса с грузовой фурой 4 человека погибли, 16 человек ранены.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi