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В Бразилии в ДТП с автобусом погибли 22 человека

В Бразилии в ДТП с автобусом погибли 22 человека В результате столкновения автобуса с грузовиком и автомобилем на востоке Бразилии погибли не менее 22 человек.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 18:31
В Бразилии в ДТП с автобусом погибли 22 человека

В результате столкновения автобуса с грузовиком и автомобилем на востоке Бразилии погибли не менее 22 человек.

Как передает Report, об этом сообщил портал G1 со ссылкой на пожарную службу.

По ее данным, у автобуса лопнула шина, из-за чего водитель не справился с управлением и врезался в грузовой прицеп. После этого в автобус въехал следовавший за ним легковой автомобиль.

Отмечается, что в результате столкновений автобус, следовавший из Сан-Паулу в город Витория-да-Конкиста в штате Баия, загорелся. В итоге погибли 22 человека, пострадали 13.

Из-за ДТП движение на участке трассы полностью перекрыто, говорится в сообщении.

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