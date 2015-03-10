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    ​В Бразилии ужесточают наказания за домашнее насилие

    Ежедневно от домашнего насилия в Бразилии погибают 15 женщин

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Дилма Руссефф подписала закон, ужесточающий наказание за домашнее насилие в отношении женщин и девочек.

    Как передает Report, согласно новому закону, убийства женщин на бытовой почве будут караться тюремным заключением от 12 до 30 лет.

    В случае если жертвой окажется беременная женщина или только что родившая, девочка младше 14 лет или женщина старше 60 лет, закон предусматривает более длительные сроки лишения свободы.

    По словам Дилмы Руссефф, ежедневно от домашнего насилия в Бразилии погибают 15 женщин.

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