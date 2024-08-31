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В Бразилии суд ввел штраф почти в $9 тыс. за использование соцсети "X"

В Бразилии суд ввел штраф почти в $9 тыс. за использование соцсети "X" Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился ввести ежедневный штраф в размере 50 тыс. реалов (почти $9 000) для лиц и компаний, которые будут использовать "технологические уловки" и продолжать пользоваться X (ранее Twitter
Другие страны
31 августа 2024 г. 02:53
В Бразилии суд ввел штраф почти в $9 тыс. за использование соцсети X

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился ввести ежедневный штраф в размере 50 тыс. реалов (почти $9 000) для лиц и компаний, которые будут использовать "технологические уловки" и продолжать пользоваться соцсети "X" (ранее Twitter), несмотря на решение суда приостановить ее деятельность после невыполнения владельцем соцсети Илоном Маском его постановления.

Как передает Report, об этом говорится в решении суда, опубликованном на его сайте.

"Судья ди Морайс распорядился в эту пятницу немедленно и полностью приостановить работу соцсети "X", бывшего Twitter, на всей территории страны до тех пор, пока не будут выполнены решения суда и не будут выплачены штрафы, - говорится в сообщении. - Распоряжение также будет действовать до момента назначения представителя компании в стране". Согласно решению, также устанавливается ежедневный штраф в размере 50 тыс. реалов (около $9 000) для тех лиц и компаний, которые используют "технологические уловки" для продолжения использования соцсети "X".

В постановлении поясняется, что, согласно решению, президент Национального телекоммуникационного агентства Бразилии (Anatel) Карлуш Мануэль Байгорри "должен принять все меры, чтобы гарантировать приостановку деятельности" соцсети. Anatel уже сообщило, что получило судебное решение и выполняет его.

В вердикте суда, кроме того, содержится призыв к компаниям Apple и Google "принять меры по блокировке использования приложения [X Brasil] в системах iOS и Android, а также удалить его из своих интернет-магазинов".

Как отметил ди Морайс, Федеральный верховный суд "приложил все возможные усилия и предоставил X Brasil все возможности для выполнения постановлений суда и уплаты штрафов, что позволило бы избежать принятия этой более серьезной меры". "К сожалению, незаконные действия были подтверждены в ходе настоящего расследования, что ясно показало неисполнение нескольких постановлений суда компанией X Brasil", - сказал судья, его слова приводятся на сайте суда. Он также обвинил соцсеть "X" в "умышленном намерении освободиться от ответственности за выполнение вынесенных постановлений суда".

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