В Бразилии скончались от коронавируса более 200 человек

В Бразилии скончались от коронавируса более 200 человек

1 апреля, 2020 05:22

https://report.az/storage/news/82fe467a91ee875799738b24ffb6c992/6c413076-83be-4c91-88b9-2d0c7e518e02_292.jpg Число жертв COVID-19 достигло 201 человека, выявлены 5 717 случаев заражения. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав Бразилии. Согласно опубликованным данным, подтверждены 5 717 случаев заражения коронавирусом, 201 из них - со смертельным исходом, уровень смертности составляет 3,5%. Наибольшее число заболевших приходится на штаты Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Днем ранее власти сообщали о 159 погибших и 4 579 подтвержденных случаях COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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