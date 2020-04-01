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В Бразилии скончались от коронавируса более 200 человек

В Бразилии скончались от коронавируса более 200 человек

Число жертв COVID-19 достигло 201 человека, выявлены 5 717 случаев заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав Бразилии.

Согласно опубликованным данным, подтверждены 5 717 случаев заражения коронавирусом, 201 из них - со смертельным исходом, уровень смертности составляет 3,5%.

Наибольшее число заболевших приходится на штаты Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Днем ранее власти сообщали о 159 погибших и 4 579 подтвержденных случаях COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

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