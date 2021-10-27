В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента

Специальная комиссия сената Бразилии одобрила большинством голосов обвинения против президента страны Жаира Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии, следует из итогов голосования.

Специальная комиссия сената Бразилии одобрила большинством голосов обвинения против президента страны Жаира Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии, следует из итогов голосования.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Результат - семеро против четверых", - сказал глава комиссии, сенатор Омар Асис по итогам голосования.

Также в списке обвиняемых фигурируют трое детей президента, действующие и бывшие министры, федеральные депутаты и бизнесмены. Процедура завершилась минутой молчания в память о 606 тысячах смертей от коронавируса.

Теперь отчет комиссии сената будет направлен в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру, прокуратуру штата и Международный уголовный суд в Гааге.

Ранее сенат Бразилии сформировал комиссию по расследованию преступлений в сфере борьбы с COVID-19. Предполагалось, что она займется, в частности, анализом тех случаев, когда власти отказывались от предложений по вакцинам против коронавирусной инфекции. Болсонару обвиняют в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав.