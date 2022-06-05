В Бразилии рекомендует четвертую дозу вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения Бразилии рекомендует лицам старше 50 лет, а также медработникам независимо от их возраста сделать четвертую бустерную прививку от коронавирусной инфекции нового типа.

Министерство здравоохранения Бразилии рекомендует лицам старше 50 лет, а также медработникам независимо от их возраста сделать четвертую бустерную прививку от коронавирусной инфекции нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Рекомендация Минздрава распространяется на тех, кто привился третьей дозой вакцины не менее четырех месяцев назад. Независимо от того, каким препаратом была проведена вакцинация ранее, можно использовать вакцины Pfizer, Janssen и AstraZeneca", - говорится в заявлении.

Так, к настоящему времени 4,5 млн жителей страны уже привиты четвертой дозой препарата от коронавируса. Ранее такая рекомендация действовала в отношении тех, кто старше 60 лет, а также людей с нарушениями иммунитета.

Всего, по данным ведомства, в Бразилии распределено около полумиллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции. 77% населения страны полностью привиты, почти 86 млн человек получили первый бустерный укол.

С начала пандемии в стране подтверждено более 31 млн случаев COVID-19, умерли около 667 тыс. человек.