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    В Бразилии разбился небольшой самолет

    В результате инцидента погибли пять человек

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Небольшой самолет разбился вблизи города Манауса в штате Амазонас на северо-востоке Бразилии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE.

    По данным агентство, на борту воздушного судна находились шесть человек, пять из них погибли.

    Единственный выживший был доставлен в больницу с сильными ожогами. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Среди жертвы трагедии оказался четырехлетний ребенок.

    Самолет, следовавший из Манауса в муниципалитет Нову- Арипуанан, упал вскоре после взлета. По данным пожарных, после удара о землю самолет взорвался. Причины инцидента выясняются.

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