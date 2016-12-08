В Бразилии разбился небольшой самолет

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Небольшой самолет разбился вблизи города Манауса в штате Амазонас на северо-востоке Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE.

По данным агентство, на борту воздушного судна находились шесть человек, пять из них погибли.

Единственный выживший был доставлен в больницу с сильными ожогами. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Среди жертвы трагедии оказался четырехлетний ребенок.

Самолет, следовавший из Манауса в муниципалитет Нову- Арипуанан, упал вскоре после взлета. По данным пожарных, после удара о землю самолет взорвался. Причины инцидента выясняются.