В Бразилии разбился истребитель

Истребитель ВВС Бразилии разбился днем во вторник на востоке страны, пилот успел катапультироваться.

Истребитель ВВС Бразилии разбился днем во вторник на востоке страны, пилот успел катапультироваться.

Как передает Report , об этом сообщает местный телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные ВВС страны.

По данным телеканала, самолет упал в лесистой местности недалеко от нескольких многоквартирных домов в регионе Натал штата Риу-Гранди-ду-Норти.

"Самолет модели F-5М выполнял тренировочный полет... Заметив проблемы с истребителем, пилот направил воздушное судно в необитаемый район и успешно катапультировался. Его обнаружили живым", - отметил телеканал со ссылкой на ВВС Бразилии.

Телеканал добавляет со ссылкой на пожарных, что после падения истребителя начался пожар. Пока нет данных о пострадавших в результате крушения самолета.