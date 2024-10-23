В Бразилии разбился истребитель

Истребитель ВВС Бразилии разбился днем во вторник на востоке страны, пилот успел катапультироваться.
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По данным телеканала, самолет упал в лесистой местности недалеко от нескольких многоквартирных домов в регионе Натал штата Риу-Гранди-ду-Норти.
"Самолет модели F-5М выполнял тренировочный полет... Заметив проблемы с истребителем, пилот направил воздушное судно в необитаемый район и успешно катапультировался. Его обнаружили живым", - отметил телеканал со ссылкой на ВВС Бразилии.
Телеканал добавляет со ссылкой на пожарных, что после падения истребителя начался пожар. Пока нет данных о пострадавших в результате крушения самолета.