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В Бразилии пять человек, включая ребенка, погибли при крушении самолета

В Бразилии пять человек, включая ребенка, погибли при крушении самолета В результате крушения легкомоторного самолета в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии погибли пять человек.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 08:25
В Бразилии пять человек, включая ребенка, погибли при крушении самолета

В результате крушения легкомоторного самолета в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, летательный аппарат упал в оживленном жилом районе штата. Уточняется, что все погибшие находились на борту самолета, хотя он рассчитан на четырех человек, включая пилота. Пострадавших на земле нет.

Самолет RV-10 вылетел из городка Фернандополис, крушение произошло примерно в двадцати километрах от запланированного пункта назначения. В авиакатастрофе погиб 4-летний ребенок, его родители, бизнесмен, управлявший самолетом, и 17-летняя девушка.

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