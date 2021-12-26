В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества

В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества

Пять человек погибли и еще шестеро получили ранения в результате стрельбы во время празднования Рождества в городе Форталеза в Бразилии.

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Пять человек погибли и еще шестеро получили ранения в результате стрельбы во время празднования Рождества в городе Форталеза в Бразилии. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные Секретариата общественной безопасности штата Сеара. Власти указывают, что двое убитых ранее привлекались к ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и участием в криминальном сообществе. Также сообщается об аресте трех человек. Местные СМИ предполагают, что происшествие связано с конфликтом между преступными группировками. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook