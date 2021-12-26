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В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества

В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества Пять человек погибли и еще шестеро получили ранения в результате стрельбы во время празднования Рождества в городе Форталеза в Бразилии.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 07:49
В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества

Пять человек погибли и еще шестеро получили ранения в результате стрельбы во время празднования Рождества в городе Форталеза в Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные Секретариата общественной безопасности штата Сеара.

Власти указывают, что двое убитых ранее привлекались к ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и участием в криминальном сообществе. Также сообщается об аресте трех человек.

Местные СМИ предполагают, что происшествие связано с конфликтом между преступными группировками.

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