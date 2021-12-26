В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества

Пять человек погибли и еще шестеро получили ранения в результате стрельбы во время празднования Рождества в городе Форталеза в Бразилии.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные Секретариата общественной безопасности штата Сеара.
Власти указывают, что двое убитых ранее привлекались к ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и участием в криминальном сообществе. Также сообщается об аресте трех человек.
Местные СМИ предполагают, что происшествие связано с конфликтом между преступными группировками.