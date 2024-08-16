В Бразилии пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой двухмоторный самолет разбился в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии, погибли пять человек, среди них бизнесмен Арни Спиринг.

Небольшой двухмоторный самолет разбился в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии, погибли пять человек, среди них бизнесмен Арни Спиринг.

Как передает Report , об этом сообщил местный портал G1 со ссылкой на военную полицию штата.

По его данным, двухмоторный самолет King Air разбился в сельской местности муниципалитета Апиакас. Жертвами авиакатастрофы стали 70-летний Спиринг, двое его внуков, коллега бизнесмена и пилот.

По данным Гражданской полиции Мату-Гросу, самолет взорвался в воздухе, после чего упал на землю недалеко от фермы. Причины инцидента расследуются.

G1 передает, что самолет был зарегистрирован на Спиринга, который ранее возглавлял футбольную команду бразильского муниципалитета Рондонополис.