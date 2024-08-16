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В Бразилии пять человек погибли при крушении самолета

В Бразилии пять человек погибли при крушении самолета Небольшой двухмоторный самолет разбился в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии, погибли пять человек, среди них бизнесмен Арни Спиринг.
Другие страны
16 августа 2024 г. 01:33
В Бразилии пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой двухмоторный самолет разбился в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии, погибли пять человек, среди них бизнесмен Арни Спиринг.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал G1 со ссылкой на военную полицию штата.

По его данным, двухмоторный самолет King Air разбился в сельской местности муниципалитета Апиакас. Жертвами авиакатастрофы стали 70-летний Спиринг, двое его внуков, коллега бизнесмена и пилот.

По данным Гражданской полиции Мату-Гросу, самолет взорвался в воздухе, после чего упал на землю недалеко от фермы. Причины инцидента расследуются.

G1 передает, что самолет был зарегистрирован на Спиринга, который ранее возглавлял футбольную команду бразильского муниципалитета Рондонополис.

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