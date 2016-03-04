В Бразилии проведен обыск в доме бывшего президента

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Бразильская полиция в ходе масштабного антикоррупционного расследования обыскала дом бывшего президента Луиса Инасио Лула да Силвы в Сан-Паоло. Сам да Силва задержан для допроса, cообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Обыск в доме бывшего президента - часть крупномасштабной операции, которую в пятницу проводят бразильские правоохранительные органы. В ней участвуют около 200 полицейских и 30 представителей налоговой службы.

Обыски проводятся в двух штатах. Известно, что полицейские обыскивают также учрежденный бывшим президентом Институт да Силва.

Все проводимые обыски связаны с делом о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras, в которой, по версии следствия, был замешан ряд высокопоставленных чиновников.

Скандал начался весной 2014 года, когда был арестован бывший директор Petrobras по снабжению Паулу Роберто Коста.

С тех пор в связи со скандалом были арестованы более 100 человек, среди них известные политики и бизнесмены.