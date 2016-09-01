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    В Бразилии происходят столкновения манифестантов с полицией

    Полиция применяет против участников беспорядков слезоточивый газ

    Баку. 01 Сентября. REPORT.AZ/ Манифестанты, выступающие против состоявшегося импичмента президента Дилмы Роуссефф, вступили в столкновения с военизированной полицией в бразильском Сан-Паулу.

    Как передает Report со ссылкой на канала Globo, столкновения происходят в центральной части крупнейшего бразильского города.

    Полиция применяет против участников беспорядков слезоточивый газ. В ответ в полицейских летят камни и даже самодельные бомбы.

    Манифестанты перегородили мешками с мусором проезжую часть и подожгли их.

    По итогам импичмента Роуссефф в должность президента вступил Мишел Темер. Он возглавит Бразилию до конца 2018 года, когда пройдут новые выборы и будет назван новый глава государства.

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